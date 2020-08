Covid: Puglia;15 nuovi casi,nessun morto

(ANSA) - BARI, 16 AGO - Sono 15 i nuovi casi di Coronavirus in Puglia rilevati oggi su 1.081 test. Le persone risultate positive sono 8 in provincia di Bari, 4 in provincia di Lecce, 1 in provincia di Foggia, e 2 riguardano residenti fuori regione.

Oggi non sono stati registrati decessi. "Gli 8 casi rilevati oggi nel territorio della Asl Bari - spiega il dg Antonio Sanguedolce - riguardano 3 cittadini collegati a un rientro dalla Grecia, 1 caso di contatto domiciliare, 1 caso sintomatico, 1 caso di rientro dalla Grecia, 2 casi in provincia". "I casi registrati oggi nella provincia di Lecce - spiega il dg della Asl Rodolfo Rollo - sono relativi a migranti domiciliati nelle aree di isolamento di un centro di accoglienza". "In provincia di Foggia oggi è stata registrata una nuova positività al Covid 19 e si tratta - spiega il dg della Asl Vito Piazzolla - di un cittadino straniero presente sul territorio provinciale, attualmente ricoverato presso il Policlinico di Foggia in buone condizioni". (ANSA).