Covid: Puglia; 22 nuovi casi, zero morti

(ANSA) - BARI, 15 AGO - Su 1.745 tamponi processati oggi per l'infezione da Covid-19 sono risultati positive 22 persone: 7 in provincia di Bari, 13 residenti in provincia di Foggia, 2 in provincia di Taranto. Non sono stati registrati decessi.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 266.293 test; sono 3.981 i pazienti guariti e 308 i pugliesi attualmente positivi di 47 ricoverati (ieri erano 46). Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.843.

"Nelle ultime 24 ore - spiega il direttore generale della Asl di Bari, Antonio Sanguedolce - il nostro Dipartimento di prevenzione ha individuato 7 nuove positività al Covid19. Si tratta di 4 rientri dalla Grecia e uno da Malta. Per due casi, invece, sono in corso approfondimenti. Per uno dei nuovi positivi si è reso necessario il ricovero ospedaliero". "Oggi in provincia di Foggia sono stati registrati 13 nuovi casi - rende noto il direttore generale dell'Asl Foggia Vito Piazzolla - di questi: 4 sono collegati a focolai preesistenti; 1 è stato individuato grazie alla segnalazione di un medico di famiglia; in 2 casi di tratta di cittadini stranieri presenti sul territorio provinciale; gli ultimi 6 sono cittadini della provincia di Foggia di rientro da Malta, Spagna e Polonia". I casi registrati a Taranto riguardano un rientro dalla Spagna e un paziente sintomatico. (ANSA).