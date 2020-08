Covid: Puglia; altri 16 nuovi casi

(ANSA) - BARI, 13 AGO - Su 1.746 tamponi processati oggi in Puglia, sono state registrati 16 contagi da Coronavirus: 5 in provincia di Bari, 1 nella Bat, 1 in provincia di Brindisi, 3 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Lecce, 5 di residenza non nota. Non si registrano decessi.

"Sei sono i casi di positività registrati tra Bari e provincia - dichiara il dg della Asl Bari Antonio Sanguedolce - e riguardano 3 persone rientrate dalla Grecia, 1 contatto stretto di un caso già accertato e sorvegliato di Altamura, un caso già in isolamento fiduciario e un uomo di 83 anni sintomatico ricoverato nel reparto di Rianimazione del Policlinico".

"Il caso in provincia di Brindisi - dice il dg della Asl, Giuseppe Pasqualone - riguarda un pugliese che lavora in Emilia Romagna che è stato di recente in vacanza in Croazia. È venuto in Puglia dove si trovano i suoi parenti: si è subito auto segnalato e ha riferito che un contatto stretto al rientro in Italia dalla Croazia era risultato positivo. È stato sottoposto a tampone e si trova in isolamento fiduciario". "I casi in provincia di Lecce riguardano 5 migranti domiciliati nelle aree di isolamento di un centro di accoglienza, e una persona che ha avuto contatti con uno dei giovani salentini rientrati positivi da Malta", ha dichiarato il dg della Asl Lecce Rodolfo Rollo.

Dei 3 nuovi casi registrati oggi in provincia di Foggia, 2 sono collegati a focolai preesistenti. Nel terzo caso si tratta di un cittadino straniero".

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 262.847 test; sono 3979 i pazienti guariti, mentre sono 276 casi attualmente positivi di cui 48 ricoverati. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4809. (ANSA).