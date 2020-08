Fase 3: Emiliano, quarantena per rientri da Grecia e Spagna

(ANSA) - BARI, 12 AGO - "Grecia, Malta, Spagna sono Paesi con alta circolazione virale in questo momento. Per questa ragione sto per emanare un'ordinanza che dispone, a partire da domani, 12 agosto, l'obbligo di isolamento fiduciario di 14 giorni per chi rientra in Puglia nella propria abitazione da Grecia, Malta e Spagna". Lo ha annunciato ieri sera il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano. L'obbligo di quarantena di 14 giorni per i residenti in Puglia che rientrano da Grecia, Malta e Spagna si aggiunge all'obbligo di quarantena già previsto dalle leggi nazionali per numerosi Paesi esteri. (ANSA).