Emiliano, ulteriori misure su discoteche

(ANSA) - BARI, 12 AGO - "La questione delle discoteche è nazionale, non solo regionale", ma "io per primo voglio introdurre ulteriori misure di prevenzione". Lo annuncia il governatore pugliese Michele Emiliano su facebook. "Perché - spiega - è vero che sino ad oggi in Puglia non c'è nemmeno un caso Covid legato alle discoteche, ma adesso il virus sta riprendendo a circolare specialmente tra i giovani rientrati dalle vacanze all'estero e quindi dobbiamo prevedere ogni scenario". Emiliano ricorda che le aperture delle discoteche "sono state autorizzate in tutte le regioni italiane, quelle all'aperto, perché i dati epidemiologici lo consentivano e inoltre sono state fissate regole severe. Le fotografie con assembramenti destano allarme", aggiunge. (ANSA).