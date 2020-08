Archeologia: Rudiae aperto a Ferragosto

(ANSA) - LECCE, 12 AGO - Per il week end di Ferragosto è possibile prenotare una visita guidata al Parco archeologico di Rudiae, lungo via San Pietro in Lama a Lecce, grazie a un accordo tra la Soprintendenza, Arva Srl e il Comune, come ogni sabato e domenica. La prenotazione è obbligatoria (3491186667 - 3495907685 - info@parcoarcheologicorudiae.it). Domenica 16, inoltre, si potrà andare "Da Lupiae a Rudiae", un itinerario alla scoperta delle due città messapiche e poi romane che parte dal centro storico di Lecce con la visita al Teatro e ai monumenti e alle principali tracce di archeologia urbana. Lecce è infatti l'unica città al mondo ad avere due anfiteatri romani a distanza di circa tre chilometri: quello di Lupiae in piazza Sant'Oronzo, nel cuore di Lecce, e quello dell'antica Rudiae, nelle campagne alle porte del capoluogo, che conserva anche strade e luoghi di culto, a partire dall'Età messapica, quando fu realizzata la cisterna (lacus) per la raccolta delle acque meteoriche, fino ad arrivare alla costruzione dell'anfiteatro nei primi anni del II sec. dC, durante il regno di Traiano.

