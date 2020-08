Covid: altri 20 positivi in Puglia

(ANSA) - BARI, 11 AGO - Altri 20 nuovi contagi di Coronavirus in Puglia, su 1.981 tamponi processati, sono registrati oggi nel Bollettino regionale: 9 sono stati individuati in provincia di Bari, 2 nella Bat, 1 in provincia di Foggia, 6 in provincia di Lecce, 2 in provincia di Taranto.

Non sono stati registrati decessi.

La curva dei contagi continua a salire in maniera costante in Puglia, da una media di 10 casi al giorno, questa settimana si è passati a 20.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 258.978 test, sono 3.977 i pazienti guariti e 229 i pugliesi attualmente positivi, di cui 39 ricoverati. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.760. (ANSA).