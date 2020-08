Ex Ilva: Mise, piano da 30 mln per comuni area crisi Taranto

(ANSA) - TARANTO, 08 AGO - Il Ministro dello sviluppo economico Stefano Patuanelli ha approvato, con decreto di ieri, il Piano di interventi da 30 milioni di euro, finanziato con il dl 191/2015 per attività di sostegno assistenziale e sociale alle famiglie disagiate dei comuni dell'area di crisi di Taranto, Statte, Crispiano, Massafra e Montemesola. Il Mise aveva affidato il piano ai commissari dell'Ilva in As, che l'hanno redatto in collaborazione con i sindaci, definendo interventi per servizi e infrastrutture. Avrà una durata triennale. "Oggi portiamo a casa il risultato di un lodevole lavoro", commenta soddisfatto il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, ringraziando il ministro Patuanelli "per questo importante provvedimento". (ANSA).