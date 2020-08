Covid: 9 contagi e un decesso in Puglia

(ANSA) - BARI, 03 AGO - Oggi, su 865 tamponi per l'infezione da Covid-19, in Puglia sono stati registrati 9 casi positivi: 3 in provincia Bari, 1 in provincia di Foggia, 5 in provincia di Lecce. E' stato rilevato anche un decesso, in provincia di Foggia. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 244.174 tamponi, sono 3.970 i pazienti guariti, 125 i casi attualmente positivi, di cui 23 ricoverati. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.648. (ANSA).