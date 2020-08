Asl Bari assume 117 medici a tempo

(ANSA) - BARI, 01 AGO - L'Asl Bari sta per assumere a tempo determinato o con contratti di collaborazione 117 medici di undici discipline diverse per rinforzare gli organici degli ospedali. Questi incarichi avranno una durata massima di sei mesi.

Già da lunedì, e poi progressivamente nei giorni a seguire, prenderanno servizio 30 medici in pronto soccorso, 16 in Chirurgia, 3 in Medicina Trasfusionale, 10 nelle unità operative di Anestesia e Rianimazione, 2 in Urologia (più altri 2 specialisti assunti a tempo indeterminato), 13 in Nefrologia-Dialisi, 4 in Ortopedia, 10 in Radiologia, oltre a 16 dirigenti medici psichiatri, 7 medici del lavoro e 6 non specialisti per la Medicina penitenziaria.

I contratti arrivano al termine delle procedure pubbliche varate tra fine giugno e inizio luglio in vista del periodo estivo e anche per tener conto delle esigenze straordinarie legate all'emergenza Covid.

Per le unità di Medicina e Chirurgia d'accettazione e d'urgenza si tratta di 30 incarichi di lavoro autonomo conferiti a laureati non specialisti, chiamati ad affiancare gli specialisti nei Pronto soccorso degli ospedali di Corato, Molfetta, Altamura, Monopoli e Putignano. Sei medici in più, dunque, per ciascun Pronto Soccorso in modo da snellire le code estive.

Toccherà a questi medici occuparsi prevalentemente dei codici verdi e bianchi.

Contratto a tempo determinato, sempre fino al 31 dicembre 2020, per i medici in formazione specialistica da inserire nei reparti di Chirurgia Generale, Anestesia e Rianimazione, Urologia, Nefrologia e Dialisi, Ortopedia e Traumatologia, Radiodiagnostica e Medicina Trasfusionale. Durerà un anno, infine, l'incarico attribuito agli psichiatri. (ANSA).