Turismo:Emiliano,Puglia è meta preferita

(ANSA) - BARI, 30 LUG - "Siamo i migliori di Italia. Siamo la prima meta turistica più desiderata dagli italiani in questa stagione.

Stiamo combattendo con la bellezza della Puglia, con i sacrifici degli operatori, con la sanità pugliese che funziona. Stiamo combattendo per superare la crisi economica che è venuta con il coronavirus e ci stiamo riuscendo alla grande. Non molliamo, la Puglia è davvero una grande regione". Con queste parole il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano commenta - informa una nota della Regione - l'indagine condotta da Cna Turismo sui propri associati, relativa alle mete italiane preferite dai turisti nel prossimo mese di agosto. "La Puglia - sottolinea la Regione - è sul podio più alto. A seguire Toscana e Sicilia".

"Il lavoro fatto bene dà buoni frutti - aggiunge l'assessore regionale all'Industria turistica e culturale Loredana Capone - stiamo facendo di tutto per sostenere la nostra economia, in sicurezza, tutelando l'ambiente, facendo rete con gli operatori, investendo nel patrimonio culturale, puntando sul turismo di prossimità, valorizzando tutti i luoghi della Puglia, dalle grandi mete agli angoli meno conosciuti ma non meno incantevoli". (ANSA).