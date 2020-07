Festa Cinema Reale chiude con Winspeare

(ANSA) - CORIGLIANO D'OTRANTO (LECCE), 30 LUG - L'ultima giornata della Festa di Cinema del Reale, domani sera a Corigliano D'Otranto, si aprirà con la celebrazione dei 93 anni di Cecilia Magnini, la pioniera del documentario in Italia. La serata proseguirà, al Castello Volante, con le proiezioni dei corti realizzati da Edoardo Winspeare e Matteo Garrone per la maison Dior. Sul palco anche Marco Spoletini, ospite della serata che accoglie anche i corti della Viennale, Elisa Flaminia Inno per la presentazione di 'Donne di Terra', e Francesco Corsi con Caterina. Alle 21.15 presentazione dei corti firmati da Edoardo Winspeare Dior: la casa di alta moda parigina ha infatti commissionato al regista salentino i video per la collezione Cruise. Tra i video anche uno dedicato a Torquato Parisi, autore dell'apparato scenografico insieme a Marinella Senatore, tra i creative partner storici de La Festa di Cinema del reale. Per l'occasione sarà proiettato anche Le Myth Dior di Matteo Garrone, regista e documentarista che ha firmato l'ultima campagna della maison.

Seguirà la presentazione di 'Donne di Terra', una serie per la regia di Elisa Flaminia Inno, che introduce in particolare un episodio, quello dedicato a Nanà, una delle contadine che ha preso parte al suo progetto.

Alle 21.45 salirà sul palco il regista Francesco Corsi per la presentazione di 'Caterina', ritratto di una delle maggiori interpreti e ricercatrici del canto popolare tradizionale e contadino in Italia: Caterina Bueno. Alle 23.30 sarà proiettato 'Eroico' di Aurora Alma Bartiromo, in collaborazione con Premio BookCiak, Azione!. Alle 23.45 Cecilia Mangini presenta il suo 'Prossimamente'. (ANSA).