Covid: Puglia; 3 contagi e zero decessi

(ANSA) - BARI, 30 LUG - Su 2.441 tamponi processati per l'infezione da Covid-19, oggi in Puglia sono stati registrati 3 casi positivi in provincia di Lecce. Non ci sono stati decessi.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 238.142 test; sono 3964 i pazienti guariti e 94, in aumento rispetto ai 92 di ieri, i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4609. (ANSA).