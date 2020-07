Comune Lecce espone bandiera giallorossa, fatelo tutti

(ANSA) - LECCE, 30 LUG - "Interpretando il sentimento diffuso della comunità dei tifosi e dei cittadini leccesi, al balcone di Palazzo Carafa abbiamo affisso una bandiera giallorossa. Invito i cittadini leccesi a fare altrettanto, per trasformare fino a domenica le nostre strade e piazze in simboliche tribune del nostro stadio". Così il sindaco di Lecce, Carlo Salvemini, in un post sui social corredato da una foto della finestra del suo studio dalla quale sventola una bandiera giallorossa, ha invitato i cittadini a fare altrettanto in vista della partita di domenica sera al Via del Mare contro il Parma, importante per la permanenza nella massima serie. "È un bel modo per far sentire alla squadra tutto il nostro supporto pur non potendo essere fisicamente presenti sugli spalti del Via del Mare - ha aggiunto il sindaco - e per mostrare gratitudine e riconoscenza nei confronti della società, del mister, dei giocatori, dello staff dell'U.S Lecce al di là dell'esito finale".

#iocicredo è l'hashtag lanciato dal sindaco per accompagnare quello che sarà un weekend di passione per i tanti tifosi della squadra giallorossa. (ANSA).