A.Mittal: continuiamo a investire su ex Ilva

(ANSA) - ROMA, 30 LUG - ArcelorMittal include gli investimenti in Italia per l'ex Ilva tra i tre progetti che "continuano", mentre "tutte le spese in conto capitale non essenziali sono stati sospese". Gli altri investimenti che vanno avanti sono quelli per un laminatoio a caldo in Messico e per la riduzione delle emissioni di anidride carbonica. L'azienda, nella nota sui risultati trimestrali, ripercorre gli ultimi passaggi dell'operazione italiana, con il nuovo accordo con il governo firmato il 4 marzo, che prevede l'ingresso nel capitale di un soggetto pubblico e l'indicazione e di Invitalia per la trattativa. "In caso l'accordo di investimento non sia sottoscritto entro il 30 novembre - sottolinea il testo - Am InvestCo ha il diritto di ritirarsi, a fronte di un pagamento concordato. La chiusura dell'accordo di affitto e vendita è ora programmata entro maggio 2022". (ANSA).