Caporalato: progetto donne in agricoltura con filiera legale

(ANSA) - MATERA, 28 LUG - Con l'obiettivo di contrastare lo sfruttamento della manodopera in agricoltura, attraverso un rapporto stretto tra i diversi soggetti che compongono la filiera della produzione, trasformazione, commercializzazione e consumo dei prodotti, l'associazione di economia etica RetePerlaTerra ha presentato oggi a Policoro (Matera) e a Ginosa (Taranto) il progetto '' Donne Braccianti contro il Caporalato''.

L'iniziativa, che rientra in un programma più ampio di collaborazione che ha coinvolto l'associazione NoCap (no al caporalato) e di distribuzione Megamark, prevede che le lavoratrici siano impiegate con contratto e fruiscano del trasporto legale sui luoghi di lavoro. (ANSA).