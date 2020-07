A. Mittal:(Fiom),non convocati da 2 mesi

(ANSA) - BARI, 28 LUG - Sulla vicenda Arcelor Mittal "il sindacato non è convocato da due mesi" mentre noi " vorremmo fare una discussione che allo stato ci è totalmente negata". Lo ha detto la segretaria generale della Fiom Cgil, Francesca Re David, in occasione dell'incontro organizzato a Bari sul tema 'L'industria metalmeccanica in Puglia'. "Il sindacato non è convocato da due mesi - ha precisato - e l'ultima volta che è stato convocato è perché abbiamo scioperato in tutti gli stabilimenti. Quando veniamo convocati non ci viene detto nulla". "Noi - ha proseguito - abbiamo fatto un accordo che non è stato rispettato dal Governo e da Mittal. Non sappiamo di cosa stanno discutendo, sentiamo delle cose fantasiose, anche interessanti, ma fantasiose. Perché pensare di sostituire oggi con l'idrogeno il ciclo integrato significa far finta che non ci vogliono dieci anni per l'idrogeno". (ANSA).