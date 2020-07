Covid: forze dell'ordine per indagini epidemiologiche

(ANSA) - BARI, 27 LUG - Un protocollo d'intesa è stato sottoscritto tra Regione Puglia e Prefettura di Bari per sancire formalmente il coinvolgimento delle Forze dell'ordine e la Polizia locale nelle indagini epidemiologiche necessarie a circoscrivere le eventuali catene di contagi da Covid-19. Il protocollo prevede lo stanziamento di un milione di euro che sarà utilizzato anche per gli screening sierologici e i tamponi agli operatori che faranno i contact tracing e "a pagare gli straordinari alle forze dell'ordine e alla polizia municipale" ha spiegato il presidente della Regione, Michele Emiliano.

"Abbiamo riaperto tutta la società e per fronteggiare bene senza chiudere di nuovo tutto - ha detto Emiliano - abbiamo bisogno di fare indagini epidemiologiche rapide e puntuali. Cioè l'individuazione di tutte le persone che hanno avuto contatti con un contagiato. Le forze dell'ordine ci permetteranno di mettere in quarantena in pochi minuti tutti i soggetti che hanno avuto contatti con un contagiato per evitare che a loro volta contagino altre persone. E' il primo protocollo del genere in Italia nel quale forze dell'ordine e dipartimenti di prevenzione collaborano per le indagini epidemiologiche".

"L'obiettivo di questo protocollo - ha detto la prefetta di Bari, Antonia Bellomo - è sancire una collaborazione interistituzionale tra Regione e apparato dello Stato", in base alla quale le forze dell'ordine dovranno occuparsi delle "indagini epidemiologiche e di tutte le attività di controllo sull'applicazione delle linee guida per limitare la diffusione dei contagi". (ANSA).