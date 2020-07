Boccia, a isole Tremiti 321mila euro

(ANSA) - BARI, 27 LUG - Alle isole Tremiti pugliesi saranno destinati 321mila euro dei complessivi 14,5 milioni stanziati nel 2020 con il fondo straordinario destinato alle isole minori.

Lo ha annunciato il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, a margine della riunione della conferenza Stato-Regioni che si è riunita oggi in videoconferenza da Bari e che ha dato parere favorevole al decreto sulla ripartizione delle risorse.

Per le isole Tremiti "si parte quest'anno con 321mila euro e aumenteranno sempre di più. Gli amministratori - ha spiegato Boccia - sapranno che ogni anno hanno una quota di risorse con le quali possono fare gli investimenti per le scuole, per le opere pubbliche, per le emergenze connesse a tutte le esigenze che l'isola ha". "L'obiettivo - ha detto il ministro - è, a regime, arrivare al meccanismo che caratterizza il sostegno permanente ai Comuni confinanti con le Regioni a statuto speciale o con Stati esteri. Speriamo di arrivare a regime con un fondo straordinario che consenta ad ogni isola di avere un milione di euro". (ANSA).