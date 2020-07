Covid: a Bari multe a dipendenti bar

(ANSA) - BARI, 26 LUG - I dipendenti di quattro bar nelle strade della 'movida' di Bari sono stati sanzionati dalla Polizia locale per inosservanza delle misure anti-Covid e, in particolare, per mancato uso delle mascherine. Ne risponderanno in solido - spiega la Polizia locale - anche i titolari dei pubblici esercizi.

Nel corso dei controlli effettuati nella serata di ieri sono state inoltre contestate undici violazioni a conducenti di monopattini per guida in controsenso, senza dispositivi luminosi funzionanti e in due sullo stesso dispositivo elettrico.

Altri 199 verbali sono stati elevati per violazioni per soste irregolari, principalmente su posti e scivoli disabili, soste in doppia fila e su attraversamenti pedonali. (ANSA).