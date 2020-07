Coronavirus: positivo paziente Policlinico Bari, ricoverato

(ANSA) - BARI, 25 LUG - Un paziente in attesa di ricovero al Policlinico di Bari è risultato positivo al tampone, ma era del tutto asintomatico da Covid. E' stato trasferito nel reparto Malattie infettive in attesa del riscontro del secondo tampone.

Come da prassi, tutti gli ambienti in cui è stato il paziente sono stati sanificati, ma non c'è stata nessuna chiusura.

(ANSA).