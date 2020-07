A.Mittal: guasto, fermo temporaneo Acc2 e Afo4

(ANSA) - TARANTO, 25 LUG - Problemi sulla rete distribuzione di gas hanno comportato ieri sera il fermo temporaneo dell'Acciaieria 2 e dell'Altoforno 4 del siderurgico ArcelorMittal di Taranto. Lo riferisce la Fim Cisl. In corso le verifiche tecniche dell'azienda sulle cause del guasto.

L'Altoforno 4 è uno dei due in funzione con l'Altoforno 1, mentre l'Acciaieria 2 è l'unica in marcia perché l'Acciaieria 1 è ferma da marzo.

Il sindacato di base Usb riferisce inoltre che "diverse volte nei giorni scorsi da uno dei tre camini della centrale è uscito fumo nero. Da verificare se il disservizio di ieri sera possa essere in qualche modo collegato". L'attività degli altiforni è ripresa oggi a impianti alternati, prosegue Usb aggiungendo che "la situazione tornerà alla normalità, secondo fonti aziendali, nella giornata di domani". (ANSA).