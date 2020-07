Notte della Taranta: Emiliano, Festival si farà in sicurezza

(ANSA) - BARI, 24 LUG - "La Notte della Taranta è un elemento troppo importante per la Puglia, una sorta di festa nazionale della Puglia che non poteva fermarsi. Abbiamo quindi trovato le modalità giuste per svolgere l'evento in sicurezza". Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, in occasione della conferenza stampa di presentazione del Festival in programma in Salento dal 1 al 19 agosto.

"La Notte della Taranta - ha aggiunto - è il simbolo della Puglia che continua a vivere, contrastando l'epidemia di Covid".

"Quando con il presidente della fondazione Manera abbiamo deciso che la Notte della Taranta non si doveva fermare e quando abbiamo ottenuto il consenso della città e del sindaco per andare avanti, abbiamo lanciato una sfida a noi stessi", ha sottolineato Emiliano ricordando che "le preoccupazioni rispetto all'epidemia Covid sono sempre presenti. Questo - ha concluso - è bene ricordarlo a tutti". (ANSA).