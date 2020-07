Covid: 13 contagi in Puglia, focolaio nel Foggiano

(ANSA) - BARI, 24 LUG - Dopo i 9 casi di ieri, oggi su 1.901 tamponi processati in Puglia sono stati registrati altri 13 contagi: 6 nella provincia di Foggia e 7 in quella di Lecce. Un focolaio è attivo nel Foggiano, con 60 persone in isolamento. E' stato rilevato anche un decesso, nella provincia di Foggia.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 225690 test, sono 3.962 i pazienti guariti, 67 i casi attualmente positivi, di cui 11 ricoverati, 549 i decessi.

In relazione al focolaio in un comune della provincia di Foggia il direttore della Asl, Vito Piazzolla, dichiara che "al momento risultano positive 5 persone. Il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della ASL Foggia si è immediatamente attivato per ricostruire la catena dei contatti ponendo in isolamento domiciliare circa 60 persone. È in corso l'esecuzione dei tamponi, una parte dei quali ha già dato esito negativo. Su tutte le persone interessate è stata attivata la sorveglianza sanitaria prevista dai protocolli ministeriali e regionali".

Con riferimento ai casi positivi della provincia di Lecce il direttore generale della Asl Rodolfo Rollo dichiara che "allo stato attuale nella provincia di Lecce, ai 5 casi d'importazione da Paesi extracomunitari si aggiunge un focolaio di 7 casi sviluppati attorno ad un sanitario attualmente ricoverato. I nuovi casi positivi erano già in isolamento in quanto contatti stretti del caso indice". (ANSA).