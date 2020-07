Lecce già al lavoro ma salvezza sempre più difficile

(ANSA) - LECCE, 20 LUG - Archiviata la sconfitta contro il Genoa, che complica ulteriormente la rincorsa salvezza, il Lecce di Fabio Liverani, rientrato in tarda nottata dalla Liguria, si è ritrovato questa mattina per una seduta di allenamento, in vista del prossimo impegno di campionato di mercoledì sera contro il Brescia. Nella gara al Via del Mare non sarà disponibile il centrocampista Petriccione, che sarà fermato dal giudice sportivo.

Assente Deiola, hanno svolto un lavoro differenziato Calderoni e Rossettini, mentre i calciatori impiegati ieri hanno svolto un lavoro di scarico. Nella giornata di domani saranno valutate le condizioni di Babacar e Farias, usciti malconci dalla sfida di ieri: ma un loro impiego sembra assai improbabile. Domani pomeriggio rifinitura al Via del Mare, poi squadra in ritiro in un albergo cittadino sino alla partita.

