Covid: nessun nuovo contagio in Puglia

(ANSA) - BARI, 20 LUG - Oggi su 753 tamponi processati, in Puglia non si registrano nuovi casi di contagio di Coronavirus.

Non ci sono nemmeno decessi. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 216.402 test, sono 3930 i pazienti guariti, 79 i casi attualmente positivi, di cui 14 riguardano pazienti ricoverati negli ospedali. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.557 (ANSA).