Covid: tre nuovi contagi in Puglia

(ANSA) - BARI, 18 LUG - Dopo i 5 casi di ieri, oggi in Puglia si registrano altri 3 contagi di Coronavirus su 2.030 tamponi processati. Le tre infezioni sono state rilevate tutte in provincia di Brindisi, non ci sono invece decessi. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 213.873 test, sono 3.930 i pazienti guariti, 72 i casi attualmente positivi, di questi 14 sono ricoverati in ospedali (ieri erano 12,). Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.550. (ANSA).