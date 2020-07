Bari in finale play off, Vivarini: 'ce la faremo'

(ANSA) - ROMA, 18 LUG - "Siamo contentissimi della finale. Mi è piaciuto lo spirito nei supplementari. Sono tutti segnali positivi. Dobbiamo mettere in conto di soffrire anche in finale a Reggio Emilia. Ma ce la faremo": il tecnico del Bari Vincenzo Vivarini commenta così l'arrivo della squadra in finale play off di Lega pro, grazie alla vittoria ieri per 2-1 con la Carrarese al San Nicola (con gol al 119' dei supplementari di Simeri).

Vivarini ha espresso un auspicio positivo in vista della finalissima contro la Reggiana. Entusiasta il presidente Luigi De Laurentiis: "E' stata davvero dura. Ma è bellissimo adesso essere in finale. I ragazzi non hanno mai mollato".

I pugliesi, in vantaggio nel pt con una incornata di Di Cesare (al 19'), sono stati raggiunti al 46' st da un diagonale del toscano Piscopo. A un minuto dallo scadere del secondo tempo supplementare il gol-partita del bomber campano, su assist di Costa. Nei frangenti finali è salita la tensione ed è stato espulso il centrocampista ospite Caccavale insieme a due massaggiatori.

Il Bari giocherà mercoledì in trasferta, a Reggio Emilia, la finale contro la Reggiana: il tecnico Vivarini spera di recuperare al 100% anche il capitano Di Cesare, sostituito ieri nella ripresa per un risentimento al flessore. (ANSA).