Rapina a 'Compro oro' nel Barese, tre arresti

(ANSA) - BARI, 17 LUG - La Guardia di Finanza del Gico di Bari ha arrestato tre uomini, due in carcere e uno ai domiciliari, in esecuzione di una ordinanza cautelere emessa dal Gip di Trani su richiesta della locale Procura, per una rapina al 'Compro oro e argento' di Corato (Bari) l'11 gennaio scorso.

Una quarta persona non è stata ancora identificata. Viene contestato il concorso in rapina aggravata e il porto illegale di arma comune da sparo. La rapina fruttò un bottino stimato complessivamente in 15mila euro, tra denaro, monili in oro e pietre preziose.

I dettagli dell'operazione saranno resi noti in una conferenza stampa alle 11:00 nell'ufficio del procuratore capo di Trani, Renato Nitti. (ANSA).