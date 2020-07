Auto contro tir, quattro morti nel Barese

Sono due sorelle di 51 e 38 anni, il compagno convivente 40enne della più giovane e un 84enne, tutti di Altamura, le quattro vittime dell'incidente stradale avvenuto sulla Strada provinciale 151 che collega Ruvo di Puglia ad Altamura. L'incidente, a quanto si è appreso, è avvenuto a 20 chilometri dalla città murgiana e ha coinvolto l'auto con a bordo le quattro persone decedute e un tir. Alla guida della vettura, una Peugeot 208, c'era l'84enne Lorenzo Fraccalvieri. Con lui viaggiavano le altre tre persone, imparentate tra loro: Rosa e Filomena Francesca Cammisa e il convivente di quest'ultima Saverio Artellis.

Il conducente dell'auto, prima di scontrarsi con il tir, avrebbe perso il controllo del mezzo a causa dell'asfalto reso scivoloso dalla pioggia. E' la prima ricostruzione della dinamica dell'impatto fatta dagli uomini della Polizia locale di Altamura, guidati dal tenente colonnello Michele Maiullari. L'incidente è avvenuto nella tarda mattinata. L'auto, una Peugeot 208, proveniva da Ruvo di Puglia in direzione Altamura. Ad un certo punto avrebbe sbandato finendo sulla corsia opposta dove stava sopraggiungendo un tir. Il conducente del mezzo pesante è rimasto illeso, ma è stato condotto in ospedale per accertamenti. Trasportava materiale edile, pietre e sabbia, e stava andando ad una cava a Ruvo di Puglia. Quando i soccorsi sono arrivati sul posto, i quattro passeggeri dell'auto erano già morti, probabilmente deceduti sul colpo a causa dell'impatto molto violento. Per estrarre i corpi dalla macchina distrutta, infatti, sono intervenuti i Vigili del fuoco. Sul luogo dell'incidente, oltre alla Polizia locale delegata dalla Procura di Bari e al 118, sono intervenuti anche i carabinieri.