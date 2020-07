Turismo: nasce brand 'My Gargano',13 Comuni insieme

(ANSA) - FOGGIA, 16 LUG - Nasce "My Gargano - colora le tue emozioni", il progetto di marketing territoriale che mette in rete, per la prima volta, 13 comuni della montagna del Sole: Cagnano Varano, Carpino, Ischitella, Isole Tremiti, Mattinata, Monte Sant'Angelo, Peschici, Rignano Garganico, San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis, Sannicandro Garganico, Vico del Gargano, Vieste. "È una giornata storica per il Gargano che diventa finalmente una vera comunità. Tredici Comuni, sindaci ed assessori, che hanno programmato e progettato con attenzione il futuro di questa terra - ha dichiarato Caterina Foresta, in rappresentanza del Coordinamento turistico dei Comuni". "Il progetto è l'inizio di un nuovo racconto - ha aggiunto - di una nuova storia che ci vede tutti uniti per valorizzare e promuovere un territorio pioniere del turismo in Puglia". Il brand "My Gargano" è stato presentato questa mattina nel corso di una conferenza stampa digital, durante la quale è stato mostrato in anteprima anche il video promozionale realizzato e progettato dall'Agenzia SCoPro di Monte Sant'Angelo che ha curato anche la parte grafica ed il logo. (ANSA).