Pop.Bari: avvocati assembrati in Tribunale, udienza rinviata

(ANSA) - BARI, 16 LUG - E' stata sospesa "per motivi di sicurezza" e rinviata al 24 settembre nell'aula bunker di Bitonto l'udienza sul crac della Banca popolare di Bari. Il Tribunale, per la presenza di troppi avvocati che, assembrati all'esterno dell'aula di udienza nel palazzo di via Dioguardi a Bari senza possibilità di mantenere il distanziamento sociale, erano lì per depositare gli atti di costituzione di parte civile di oltre mille azionisti, ha deciso di rinviare individuando un luogo più grande. (ANSA).