Coronavirus: oggi in Puglia un morto e un nuovo contagio

(ANSA) - BARI, 16 LUG - Dopo diversi giorni 'Covid free', oggi in Puglia si registra un nuovo contagio, in provincia di Brindisi, su 2.711 tamponi processati. C'è anche un decesso in provincia di Lecce: le vittime pugliesi del Coronavirus quindi salgono a 548.

Dall'inizio dell'emergenza, in Puglia, sono stati effettuati 210.124 test, sono 3.926 i pazienti guariti, 68 sono i casi attualmente positivi, di questi i pazienti ricoverati negli ospedali sono undici (ieri erano dieci). Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.542. (ANSA).