Parte 'Porto Rubino', ospiti Morgan e Mou

(ANSA) - TARANTO, 15 LUG - Una settimana in viaggio su Tramari, un gozzo di 9 metri, circumnavigando la Puglia: il cantautore tarantino Renzo Rubino torna con l'evento che nel 2019 ha esordito come uno degli spettacoli più suggestivi dell'estate pugliese, il fortunato Porto Rubino - il "festival del mare". Due gli appuntamenti in programma nei prossimi giorni: domani, 16 luglio, a Calaponte Marina a Polignano a mare con Paola Turci e Bugo; il 20 luglio al molo San'Eligio di Taranto con Gabriella Martinelli, Morgan, Erica Mou, Noemi, Ron, Bobo Rondelli, i Selton+Priestess. Ci saranno concerti e conversazioni sul valore del mare.

Quest'anno "Porto Rubino" diventerà un documentario, che verrà trasmesso su Sky Arte nel mese di settembre. Rubino dialogherà con i suoi ospiti parlando del mare e cantandolo insieme a loro attraverso alcuni dei testi più suggestivi e profondi della musica italiana. "La navigazione e il racconto - viene spiegato - come metafore perfette del processo creativo, come suggello di un legame profondo e intimo, quello tra la musica e il mare". Taranto "capitale di mare - ha commentato il sindaco Rinaldo Melucci - ci ricorda che per troppo tempo abbiamo voltato le spalle alle onde. Ma oggi, anche grazie a questi progetti culturali e artistici, ci stiamo rimettendo sulla giusta rotta". (ANSA).