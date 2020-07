Isola S. Pietro, si prenota con un clic

(ANSA) - ROMA, 15 LUG - Diventa più facile raggiungere da Taranto l' isola di San Pietro, la più grande dell' arcipelago delle Cheradi, un vero paradiso naturalistico. Il biglietto per il servizio di idrovie di Kyma Mobilità Amat (pari a 11,40 euro comprensivo del costo di un ombrellone e 2 lettini allo stabilimento balneare della Marina Militare) si potrà prenotare sul sito dell' azienda municipalizzata di trasporto. Stesso discorso per l'escursione turistica serale (biglietto € 9) che, per circa un'ora e mezza, permette di ammirare le bellezze di Taranto, navigando nel Mar Piccolo e nel Mar Grande, nella suggestiva atmosfera del tramonto. E' questa una delle novità previste dal restyling del sito www.amat.taranto.it, che con una veste grafica rinnovata e tante informazioni facilmente accessibili da computer e cellulari intende rendere più facile anche utilizzare il servizio degli autobus e la sosta nelle strisce blu.