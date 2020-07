Regionali: sono 14 le liste a sostegno di Emiliano

(ANSA) - BARI, 14 LUG - Sono 14 le liste che sosterranno alle prossime Regionali in Puglia l'attuale governatore Michele Emiliano, i simboli sono stati presentati questa mattina a Bari e sono: Senso Civico - Un nuovo Ulivo per la Puglia, Con Emiliano, Popolari con Emiliano, Sud indipendente, Pd, Emiliano sindaco di Puglia, Italia in Comune, Partito animalista, Democrazia cristiana, Puglia solidale e Verde, Sinistra alternativa, Pensionati e invalidi, I liberali, Partito del Sud.

Ogni lista è stata presentata in pochi secondi da alcuni cittadini, a fare da "padrone di casa" Emiliano. Sono due, quindi, le civiche del candidato presidente di centrosinistra.(ANSA).