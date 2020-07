Incendio mezzi e bidoni rifiuti Barletta

(ANSA) - BARLETTA 14 LUG - Un incendio di vaste proporzioni in un centro rifiuti di Barletta ha distrutto due mezzi della municipalizzata che si occupa dei servizi ambientali, diverse campane per la raccolta del vetro e alcuni bidoni in plastica, sollevando una fitta coltre di fumo nero, visibile da tutta la città. È accaduto nel primo pomeriggio nell'ecocentro 'Bar.s.a' di Barletta.

Le fiamme, alimentate dal vento, per poco non hanno lambito la struttura dove si trovano gli uffici. A spegnerlo sono stati i Vigili del fuoco giunti sul posto immediatamente insieme alla Polizia locale, agli agenti del Commissariato e ai Carabinieri che indagano sull'accaduto. Secondo i primi accertamenti pare che le fiamme siano arrivate dall'esterno, dalla parte sud della città, al confine con la ferrovia dove ci sono sterpaglie secche.