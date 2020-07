Giovanile Magna Grecia, bando 80 musicisti

(ANSA) - TARANTO, 14 LUG - Prende corpo la nuova Orchestra Giovanile della Magna Grecia di Taranto, con il bando per la selezione di 80 giovani musicisti dai 10 ai 25 anni, progetto nato dalla collaborazione tra il Comune di Taranto, il liceo musicale Archita e l'Istituzione concertistico orchestrale-Ico Magna Grecia. Le domande dovranno essere presentate all'Orchestra della Magna Grecia dal 16 al 30 settembre, è stato precisato in una conferenza stampa indetta dal vicesindaco e assessore alla cultura Fabiano Marti, dal direttore artistico dell'Orchestra Magna Grecia, Piero Romano e dal dirigente scolastico del liceo Archita, Francesco Urso.

L'Orchestra Giovanile avrà sede al Teatro comunale Fusco e parteciperà a eventi durante tutto l'arco dell'anno in sinergia con maestri e musicisti ospitati dall'Orchestra della Magna Grecia, eventualmente in collaborazione con i Conservatori e altri Istituti scolastici anche di settori diversi (licei coreutici, istituti d'arte), con una selezione in base al regolamento concordato. (ANSA).