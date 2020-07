A.Mittal: Usb,sciopero a oltranza dal 20/7

(ANSA) - TARANTO, 14 LUG - Il sindacato di base Usb ha indetto sciopero e presidio a oltranza dalle ore 7 di lunedì 20 luglio davanti alla direzione ArcelorMittal di Taranto. Lo annuncia Franco Rizzo, coordinatore provinciale, al termine di un'assemblea dei dipendenti di ArcelorMittal, Ilva in AS e quelli dell'appalto. L'Usb chiede: "fuori Mittal, dentro i commissari e discussione sul futuro. I quasi 2 miliardi li deve gestire la città, non il gruppo franco-indiano". Dal canto suo il segretario generale Uilm, Rocco Palombella, chiede che il Governo convochi un incontro con i sindacati: "Altrimenti - avverte - siamo pronti alla mobilitazione". (ANSA).