Il Libro Possibile, successo per l'edizione anticovid

(ANSA) - ROMA, 13 LUG - Grande successo di pubblico al Festival 'Il Libro Possibile' di Polignano a Mare (Bari) anche in questa edizione speciale, con ingresso su prenotazione nel rispetto delle regole sanitarie anti Covid 19, che dall'8 all'11 luglio ha visto sul palco 300 relatori in 121 incontri e 107 libri presentati. L'intero ricavato dalla vendita dei biglietti, pari a 7,633 euro, sarà devoluto in beneficenza alle Scuole in Ospedale in Puglia, che si occupano della scolarizzazione dei bambini e ragazzi, dai 3 ai 18 anni, ricoverati in ospedale per lunghe degenze.

"E' stata un'edizione del Festival molto speciale, difficile ma fortemente voluta, e sono davvero felice del risultato. Ancora più oggi, a conclusione del Festival, posso dire di aver fatto la scelta giusta nel non cancellare questo appuntamento, perché la cultura è sempre una spinta vitale per costruire un futuro che speriamo e vogliamo migliore" ha detto Rosella Santoro, direttrice del Festival, primo appuntamento nazionale a svolgersi in presenza, sostenuto per il terzo anno da Pirelli.

"Soprattutto quest'anno è stato bello e importante essere a fianco del Festival. Questa edizione - ha affermato Maurizio Abet, direttore comunicazione e consumer marketing di Pirelli - oltre a regalarci come sempre storie e pensieri su cui riflettere ha avuto il grande merito di accompagnarci fuori dalla bolla digitale nella quale il lockdown ci ha confinato per mesi". (ANSA).