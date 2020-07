Coronavirus: zero contagi oggi in Puglia ma un decesso

(ANSA) - BARI, 13 LUG - Ancora zero nuovi contagi di Coronavirus in Puglia, lo riporta il bollettino quotidiano della Regione. Mentre c'è un decesso in provincia di Taranto, salgono a 547 le vittime pugliesi. Oggi sono stati processati 837 tamponi, sono 3926 i pazienti guariti, 68 i casi attualmente positivi, dieci i pazienti ricoverati negli ospedali.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 202.256 test, il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.541. (ANSA).