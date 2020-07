Coronavirus: in Puglia nessun nuovo caso e nessun decesso

(ANSA) - BARI, 12 LUG - Nessun nuovo caso di infezione da Covid -19 è stato rilevato oggi in Puglia dove sono stati registrati 1.614 test e non ci sono stati nemmeno decessi. Lo comunica la Regione.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 201.419 test e sono 3.924 i pazienti guariti, mentre come ieri sono 71 i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia resta 4.541.

(ANSA).