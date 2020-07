Fase 3: dopo 4 mesi riapre mercato settimanale a Foggia

(ANSA) - FOGGIA, 10 LUG - Dopo quattro mesi di chiusura causa Covid 19, riapre in via Miranda a Foggia il mercato settimanale del Venerdì, che il sindaco definisce "uno dei mercati più importati del Sud Italia". Una riapertura nel pieno rispetto delle misure anti assembramento: ingressi contingentati, misurazione della temperatura e obbligo di indossare le mascherine. "Abbiamo ridotto sensibilmente il numero degli ambulanti presenti nell'area mercatale, passati dai 600 agli attuali 278 - ha dichiarato il sindaco di Foggia Franco Landella. Abbiamo eliminato tutti i commercianti morosi, per dare una nuova impronta di legalità a questo mercato tra i più importanti del Mezzogiorno d'Italia". Il mercato si estende lungo via Miranda. Un unico ingresso, in entrata e in uscita, volontari della protezione civile, agenti della polizia locale e uomini del 118 per garantire il rispetto nelle norme anticontagio e soprattutto per assicurare, attraverso l'utilizzo di un'App, la capienza massima di 4000 persone. (ANSA).