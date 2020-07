Coronavirus: oggi in Puglia 4 nuovi contagi su 2.018 tamponi

(ANSA) - BARI, 10 LUG - Sono quattro i nuovi contagi di Coronavirus in Puglia su 2.018 tamponi processati, tre sono stati registrati in provincia di Lecce, uno nel Barese. Negli ultimi tre giorni non c'erano state nuove positività. Oggi non sono stati registrati decessi. Il numero dei pazienti ricoverati scende da 14 a 13, quello dei pugliesi in isolamento domiciliare da 60 a 59. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 198088 test, sono 3.922 i pazienti guariti, 72 i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.540.(ANSA).