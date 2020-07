Cdc Lecce: "Inadeguati i collegamenti aerei per il Salento"

(ANSA) - LECCE, 08 LUG - "La situazione di totale inadeguatezza dei collegamenti aerei da e per l'aeroporto del Salento non accenna purtroppo a risolversi". Lo sostiene il vicepresidente reggente della Camera di commercio di Lecce, Vincenzo Benisi, secondo il quale "non può esserci ripresa senza flussi di turisti, imprenditori e lavoratori che, in sicurezza, scelgono e vivono il Salento in tutte le sue espressioni, sia turistiche che economiche". (ANSA).