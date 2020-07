50 anni Regioni: mostra Consiglio apre iniziative Puglia

(ANSA) - BARI, 08 LUG - Il 13 luglio 1970, cinquant'anni fa, si teneva la prima seduta del Consiglio regionale della Puglia. Questo mezzo secolo di storia sarà raccontato con una serie di iniziative: una mostra con foto, documenti e video allestita nell'atrio del nuovo palazzo del Consiglio, un ciclo di seminari nelle scuole e nelle università della regione e la pubblicazione di un volume.

Grazie al progetto di ricerca "Storia del Consiglio regionale della Puglia", nell'ambito di una collaborazione con la Fondazione Gramsci di Puglia, sono stati raccolti buona parte dei contenuti alla base della mostra che sarà inaugurata proprio nella data simbolica del 13 luglio nella nuova sede di via Gentile. Ventidue pannelli fotografici e un video racconteranno i "50 anni del Consiglio regionale della Puglia" in un percorso espositivo con le foto dell'Archivio iconografico del Consiglio regionale e articoli di periodici locali che ripercorrono le dieci legislature dagli anni Settanta a oggi. E' stato realizzato anche un catalogo della mostra, a cura di Sfera edizioni, disponibile in formato digitale scaricabile gratuitamente sul sito di Teca del Mediterraneo, la biblioteca del Consiglio regionale della Puglia.

Tutte le iniziative per il cinquantenario del Consiglio regionale saranno inoltre contraddistinte da un logo, ideato per l'occasione, raffigurante il numero 50: il 5 blu, colore che è anche nello stemma della Regione, ricorda il mare che circonda le nostre coste, luogo di incontro e scambio con le popolazioni che si affacciano sul Mediterraneo. Il numero zero è stato segmentato, richiamando la pianta della nuova sede del Consiglio regionale della Puglia e al suo interno c'è lo stemma della Regione. Alla presentazione delle iniziative per il cinquantenario del Consiglio regionale hanno partecipato il presidente Mario Loizzo, i due vicepresidenti Giuseppe Longo e Giacomo Diego Gatta e i segretari dell'ufficio di presidenza Giuseppe Turco e Luigi Morgante.

"Abbiamo voluto raccontare la storia della Regione Puglia ripercorrono i momenti più significativi di questi 50 anni - ha detto il presidente Loizzo - e anche ricordando il tentativo che abbiamo fatto come ufficio di presidenza di strutturare un profilo politico-culturale. Ora la sfida principale che abbiamo davanti è quella di tirare fuori il nostri sistema economico-produttivo dalla situazione drammatica che si è creata con l'emergenza sanitaria".(ANSA).