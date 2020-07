Distributori automatici manomessi: scoperti due minorenni

(ANSA) - POTENZA, 07 LUG - Avevano manomesso due distributori automatici: a Potenza la Polizia ha scoperto due minorenni, residenti a Foggia, uno dei quali in un borsello aveva 249 euro in monete, provento - secondo gli investigatori - dei furti. Nei loro confronti è stato emesso il foglio di via obbligatorio dal capoluogo lucano. (ANSA).