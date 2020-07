Coronavirus: nessun nuovo contagio ma un decesso in Puglia

(ANSA) - BARI, 07 LUG - Su 2350 tamponi processati oggi in Puglia non sono stati registrati nuovi contagi di Coronavirus, anche se c'è un caso sospetto al Comune di Palo del Colle che ancora non è stato accertato da un secondo tampone di verifica.

E' stato registrato un decesso in provincia di Foggia.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 191.319 test, sono 3.910 i pazienti guariti, 79 quelli attualmente positivi, 12 quelli ricoverati in ospedale e 67 in isolamento domiciliare.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.535, i decessi in totale 546.(ANSA).