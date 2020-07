Droga da Albania: preso narcotrafficante sfuggito a cattura

(ANSA) - BARI, 04 LUG - Un narcotrafficante albanese, di 36 anni, è stato arrestato in territorio di Policoro (Matera) dopo essere sfuggito quattro giorni fa alla cattura, nascondendosi lungo le rive del fiume Agri tra la vegetazione, aiutato da due connazionali che gli portavano cibo.

L'operazione nella quale è coinvolto il 36enne è l'indagine "Kulmi" della Dia di Bari, coordinata dalla direzione distrettuale Antimafia di Bari con la Procura speciale anticorruzione e criminalità organizzata di Tirana, Interpol e Eurojust che il 30 giugno ha portato all'esecuzione di 37 arresti in Italia e in Albania per traffico transnazionale di droga. (ANSA).