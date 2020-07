Covid: 3 contagi in Puglia, zero decessi

(ANSA) - BARI, 04 LUG - Come ieri, anche oggi in Puglia ci sono tre nuovi contagi da Coronavirus su 1.820 tamponi processati: uno in provincia di Bari, uno nella Bat e l'ultimo in provincia di Lecce. Non sono stati registrati decessi, le vittime quindi restano 545. I pazienti guariti sono 3.880, quelli ricoverati negli ospedali 21, i pugliesi in isolamento domiciliare sono 89. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 186.569 test, 111 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.536.(ANSA).